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Bakan Göktaş'ı gören akrabası gözyaşlarını tutamadı

Güncelleme Tarihi:

#Mahinur Özdemir Göktaş#Afyonkarahisar#Emirdağ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 20:08

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakan olduktan sonra ilk defa gittiği köyünde vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Göktaş’ı dedesinin amcaoğlu bakan olarak ilk defa karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, bu yıl 16. kez düzenlenen Gurbetçi Festivali'ne katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldi. Göktaş, programı çerçevesinde Kaymakam Osman Bilici ve partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra babasının köyü olan Emirdağ ilçesine bağlı Tez köyüne gitti.

Bakan Göktaşı gören akrabası gözyaşlarını tutamadı

Burada vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına katılan Bakan Göktaş, akrabaları tarafından verilen hediyeleri kabul etti. Göktaş, dedesi Hasan Malak'ın amcaoğlu Baki Malak ile de karşılaştı. Yeğeni Göktaş'ı bakan olarak karşısında gören Hasan Malak ile duygusal anlar yaşadı. Malak, gözyaşlarına hakim olamadı ve Bakan Göktaş’a sarıldı. Bakan Göktaş ise akrabalarını ve yakınlarını sordu.

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Bakan Göktaşı gören akrabası gözyaşlarını tutamadı

Bakan Göktaş ardından ilçedeki özel huzurevini ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Afyonkarahisar#Emirdağ

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