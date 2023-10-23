Bakan Göktaş, üreten kadınlarla bir araya geldi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığıyla ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Göktaş'ı, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül ile protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Göktaş, Vali Soytürk ile görüşerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çalışmaları ile ilgili brifing aldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret eden Göktaş, daha sonra AK Parti il teşkilatında partililerle bir araya geldi.

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Bakan Göktaş, Rumeli İskelesi'ne geçerek kadın kooperatiflerini ziyaret etti. Göktaş, satış noktalarını gezip, alışveriş yaptıktan sonra kadınlarla bir araya geldi. Bakan Göktaş, ardından iskelede bulunan kafeteryada oturan vatandaşlarla sohbet etti.