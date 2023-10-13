Bakan Göktaş, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen IV.Afrika-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı. Forum kapsamında, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliği, yatırım olanakları ve ülkeler arası ticaret ile ilgili konular görüşüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, forumun 'Kadın Liderliği' bölümünde konuştu. Bakan Özdemir Göktaş konuşmasının başlangıcında katılımcıları İngilizce ve Fransızca selamladı.

"KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI İSE YÜZDE 27'DEN YÜZDE 36'YA YÜKSELDİ"



Kadınların hayatın her alanında etkin rol almalarının önemli bir gündem olduğunu belirten Bakan Özdemir Göktaş, "Türkiye'de karar alma mekanizmalarımızda kadınların varlığı oldukça yüksek. Kamuda görev yapan personelin yüzde 42'sini, üniversitelerimizdeki öğretim görevlilerinin yüzde 51'ini, öğretmenlerimizin yüzde 60'ını, hâkimlerin yüzde 46'sını kadınlar oluşturuyor. Benzer şekilde TBMM'de kadın milletvekili oranı git gide artıyor. 2002 yılında yüzde 4 olan kadın milletvekili oranımız bugün yüzde 19'a yükseldi. Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımız neticesinde çok önemli sonuçlar aldık. 2002 yılında Türkiye'de çalışan kadın sayısı 6 milyondu. 2023 Temmuz ayı itibariyle bu rakam 10 milyonun üzerinde. Bu süreçte istihdam artışında yüzde 70'lik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 27'den yüzde 36'ya yükseldi. Elbette bu yeterli değil. Biz bu hedefi daha yükseğe çıkarmak için çalışıyoruz." İfadelerini kullandı.

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"KADIN LİDERLİĞİ İLE BAŞLAYAN BİR PROJENİN ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA ULAŞTIĞINA HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLDUK"



Bakan Özdemir Göktaş, "'Dünya bizim ortak evimiz' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın Refikaları Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı 'Sıfır Atık Projesi' tüm dünyaya yayıldı. 2017 yılında duyurulan 'Sıfır Atık' projesi artık küresel olarak benimsenmiş bir yaşam felsefesine dönüştü. BM Genel Kurulu, aldığı kararla 30 Mart'ı 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan etti. Proje birçok uluslararası ödül aldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen BM 78. Genel Kurulu esnasında, New York'taki Türkevi'mizde 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' imzalandı. İlk imzacısı da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kadın liderliği ile başlayan bir projenin çok büyük başarılara ulaştığına hep birlikte şahit olduk. Öte yandan, Saygıdeğer Hanımefendi Afrika Kültür Evi sosyal sorumluluk projesini başlattı. Bu proje oldukça kıymetli. Afrika Evi, Afrika kültürünü tanıtmayı ve halklar arasında köprü kurmayı amaçlıyor, buna yönelik çok başarılı projeler yürütülüyor. Afrika Kültür Evi, 34 Afrika ülkesindeki kadınların üretimine destek amacıyla ürün alıyor. Bu ülkelerden alınan ürünler Türkiye'de satılıyor ve elde edilen gelirle Afrika'daki kadınların üretimine katkı sağlanıyor" şeklinde konuştu.



Bakan Özdemir Göktaş, "Afrika Birliği'nin 2063 hedefleri, kadınların liderliğini ve girişimci kadınların desteklenmesini hedeflerin merkezine yerleştiriyor. Temel amaçlarında, insan odaklı bir kalkınma amacı güden Afrika'nın kadın ve gençlerin potansiyelinden faydalanması gerektiğini vurguluyor. Türkiye olarak biz de kadın liderlerin daha etkin olmaları için çözümler bulmalarını ve işbirliği olanaklarını artırmayı önemsiyoruz. Bu nedenle Afrikalı ve Türk kadın girişimciler arasında deneyim paylaşımını teşvik ediyoruz. IV. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun kadınların ekonomi ve iş dünyasındaki katılımını artırma hedefimize ulaşmaya büyük bir katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.