Bakan Göktaş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle bir araya geldi

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Bakan Göktaş, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini Bakanlıktaki makamında kabul etti.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın kıymetli annesi Zehra Hanım ve babası Sadık Bey'i Bakanlığımızda ağırladık, evlatlarının anısına bir fidan diktik. Al yazmasıyla milletimizin gönlünde yer edinen, hepimizin kardeşi ve evladı olan Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi bu ülkeye, bizlere emanet. Ruhu şad olsun" dedi.