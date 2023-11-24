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Bakan Göktaş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle bir araya geldi

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Şenay Aybüke Yalçın#Şehit
Bakan Göktaş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçının ailesiyle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 20:20

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi ile bir araya geldi. 

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Bakan Göktaş, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini Bakanlıktaki makamında kabul etti.

Bakan Göktaş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçının ailesiyle bir araya geldi

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın kıymetli annesi Zehra Hanım ve babası Sadık Bey'i Bakanlığımızda ağırladık, evlatlarının anısına bir fidan diktik. Al yazmasıyla milletimizin gönlünde yer edinen, hepimizin kardeşi ve evladı olan Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi bu ülkeye, bizlere emanet. Ruhu şad olsun" dedi.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Şenay Aybüke Yalçın#Şehit

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