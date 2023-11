Bakan Göktaş: Çocuk, tüm kimliklerden, tanımlardan öte çocuktur

Haberin Devamı

Bakan Göktaş, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Uluslararası 24'üncü Çocuk Forumu'nun kapanış programında konuştu. Göktaş, her yıl düzenlediklerini forumun bu yıl da çok verimli geçtiğini belirterek, "Çocuklarımız, dünyanın geleceğinde söz sahibi olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bildirgede değindikleri her konu, geleceğimizin emin ellerde olduğunu bizlere hissettirdi. Bunun için hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak bizim de onlara barış, güven ve huzur dolu bir dünya bırakmamız gerekiyor. Her şeyden önce çocuklarımıza güven dünyasını inşa edecekleri bir ortam sağlamamız gerekiyor. Günümüzde, 'en büyük çocuk hakları ihlali nedir' diye sorduğumuzda, şüphesiz hepimiz 'yaşam hakkının ihlali' cevabını veririz. Çünkü hayatın olmadığı bir dünyada, başka hiçbir hakkın anlamı kalmaz. Kurulacak bir cümlemiz, savunacak bir idealimiz olmaz. Hayat hakkı, en temel çocuk hakkıdır. Doğan her çocuk, doğal olarak bu hakka sahiptir" dedi.

'TARİHİN DOĞRU YERİNDE DURUYORUZ'

Göktaş ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Çocuk, tüm kimliklerden, tanımlardan öte çocuktur ve Gazzeli, Filistinli, Suriyeli çocuklarla, İsrail'deki çocuklar arasında hiçbir fark yoktur' sözlerini hatırlatarak, "Bunu özellikle vurgulamak istedim çünkü son 1,5 aydır şahit olduğumuz bir savaşla, çocukların yaşam hakkının hiçbir uluslararası kural tanınmadan ellerinden alındığını izliyoruz. Henüz doğum belgesi dahi düzenlenmemiş bebeklerin ölüm belgelerini düzenleyen doktorlardan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bu duruma dünyada vicdan sahibi herkes ses olurken, maalesef bazı kesimlerin, bazı güçlerin sessiz kaldığını görüyoruz. Ancak biz bunu yapmayacağız. Sizler de bunu yapmayacaksınız. Din, dil, ırk fark etmeksizin çocukların hayat hakkının kayıtsız, şartsız garanti altına alınmasını isteyeceğiz. Ukrayna'da da Karabağ'da da Filistin'de de aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz. Bu duruşumuzla aslında tarihin doğru yerinde bulunduğumuzu da tekrar dünyaya göstermiş oluyoruz" diye konuştu.

'SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ'

Temellerini geçen sene attıkları 'Bölgesel Genç İletişim Ağı'nın güçlenerek devam edeceğini kaydeden Özdemir, "81 ilde kurulan çocuk hakları komitelerimiz, kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi olarak çocuk politikalarımızın yönlendirilmesine katkı sunmaya devam edecek. Sizin politikalarınız bizler için kıymetli. Sizin kararlarınız bizler için çok kıymetli. Sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Komitelerimiz problem olarak gördüklerini bizlere iletiyor ve bizlerde bunları dikkate alıp, yaşanabilir problemleri çözücü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik politikalar üretiyoruz. Tüm bu çalışmalar çocuk haklarının yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesine güçlü bir etki oluştururken; çocuklarımıza öz güven ve tecrübe de kazandırıyor. Çocuk forumlarımız bu tecrübeyi Saygıdeğer Hanımefendi'nin girişimi ile 2 senedir uluslararası düzeye taşıyarak daha anlamlı kıldı. Forumlar, çocukların sadece kendi içlerinde değil; uluslararası arenada da seslerini duyurabilmeleri için bir köprü oldu. Herkes kendi ülkesinde olduğu gibi uluslararası çocuk haklarıyla ilgili konularda da söz sahibi oldu ve fikir üretti. Bu fikirler, hakikaten çok kıymetli. Dolayısıyla bu forum eminim ki hepiniz için çok verimli geçmiştir, hepinize öncelikle fikirlerinizi, düşüncelerinizi iletmek için vesile olmuştur. Ama en önemlisi; çok güzel, çok özverili dostluklar kurdunuz. Bu dostluklar, bu network hakikaten çok kıymetli. Liderlik vasıflarınızı da inanılmaz geliştireceğinden hiç şüphem yoktur. Dijital dünyada yaşıyoruz; hepiniz birbirinizle iletişimini muhakkak koruyun ve dostluklarınızı muhakkak sürdürün. Eminim ki dünyanın bir yerinde farklı yıllarda bir şekilde karşılaşacaksınız. Burada aslında mini bir Birleşmiş Milletler Zirvesi de düzenlendi. Siz karar veriyorsunuz, bizlerde artık ödevimize çalışıp, bunu hayata geçireceğiz. Bize bir sorumluluk yüklediniz, bizler bu sorumluluğunda farkındayız sevgili çocuklar" dedi. (DHA)