Bakan Göktaş, BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Alsalem ile bir araya geldi

Haberin Devamı

Görüşmede, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sn. Mahinur Özdemir Göktaş, New York’ta BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Sn. Reem Alsalem ile bir araya geldi. Görüşmede; kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin dünya genelinde güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.