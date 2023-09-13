Bakan Fidan'dan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Birleşik Krallık, Avrupa’da önde gelen ortaklarımızdandır. Mevkidaşım James Cleverly ile ikili ilişkilerimze dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Birleşik Krallık, ihracatımızda 4’üncü sırada yer alan önemli bir ortağımız. Ticaretimizi geliştirmek için karşılıklı tüm imkanlarımızı kullanma arzusundayız.

Birleşik Krallık’ı terörle mücadelemizde müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz. Görüşmemizde bu konudaki beklentilerimizi aktardım. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ve düzensiz göçün engellenmesi konusunda da kararlılıkla ilerlemekteyiz. Birleşik Krallık da bu konuda birlikte hareket ettiğimiz ülkelerden bir tanesi.

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Bölgesel ve uluslararası konuları da görüştük. Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler üzerine de kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ukrayna savaşında tahıl koridorunun tekrar hayata geçirilmesi konusunda hemfikiriz. Yakın işbirliğimizi sürdürmemiz büyük önem taşıyor.

İNGİLİZ BAKAN: TÜRKİYE, BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK

Türkiye, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak. Ortak güvenliğimiz ve refahımız için son derece önemli. Avrupa ve bölge için önemi var ve dünyanın geneli için son derece önemli. İlişkilerimiz geçmişe göre daha çok gelişti. 4 milyon insanımızın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Yarım milyon Türk de bizim ülkemizde bulunuyor. Ticaret hacmini nasıl garanti altına alacağımızı konuştuk. Yeni serbest ticaret anlaşması da gündeme geldi. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gerek Rusya'nın saldırısı olsun gerek yasa dışı göçle olsun gerekse de terörle mücadelede çalışmalarımızı yakınlaştıracağız. Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden başlatma çabalarını takdir ediyoruz. NATO'da müttefikiz ve zirvede yan yana oturuyoruz. Barışın korunması bizim için çok önemli. Türkiye'nin NATO'ya önemli taahhütleri olduğunu biliyoruz.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

İki bakan açıklamalarının ardından basın mensuplarının soruları cevaplandı.

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Sudan'daki iç savaşa dair bir soruya cevap veren Bakan Fidan "Maalesef Sudan’daki iç savaş bizi derinden yaralamakta. Türkiye olarak tarihi sorumluluk ve yakınlık hissettiğimizi bu kadim ülkeye ne yapabiliriz onun arayışı içinde oldu. Savaşan tarafların ikisi ile de temaslarımız devam etmekte. Savaşı sonlandırmaya yönelik tüm çabaları desteklemekteyiz." dedi.

LİBYA'DA YAŞANAN FELAKET

Libya'ya yapılan yardımlara ilişkin bir soruyu da cevaplayan Fidan "Dost ve kardeş Libya halkına taziyelerimizi yinelemek istiyoruz. Libya’ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de değerlendiren Fidan "Türkiye, 2022'deki Madrid Zirvesi'nde ve 2023'teki zirvede imzaladığı, mutabık kaldığı anlaşmalara sadıktır. Taraflardan beklenen yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde süreç ilerliyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ DETAYLI BİR BİÇİMDE KONUŞTUK"

Aynı soruya cevap veren İngiliz Bakan ise "NATO üyeliğimizi ve buradaki rolümüzü burada derinlemesine ele aldık. İsveç'in kapasitesi yüksek savunma gücü olduğunu düşünüyoruz. NATO'ya büyük katkı getireceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi endişelerini detaylı bir biçimde konuşma fırsatımız oldu. Sorunların ortadan kaldırılmasını ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını diliyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz." dedi.