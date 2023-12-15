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Bakan Fidan'dan 'Gazze' diplomasisi: Norveç’te dışişleri bakanları toplantısına katıldı

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#Hakan Fidan#İİT#Gazze
Bakan Fidandan Gazze diplomasisi: Norveç’te dışişleri bakanları toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 19:43

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile temaslarda bulunmak üzere geldiği Norveç’te Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Finlandiya ve Norveç dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile Gazze’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Norveç’te temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidandan Gazze diplomasisi: Norveç’te dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Bugün Oslo’da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Bakan Fidan ve Temas Grubu üyesi bakanlar, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Fidandan Gazze diplomasisi: Norveç’te dışişleri bakanları toplantısına katıldı

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Toplantıda, Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store de katıldı.

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#Hakan Fidan#İİT#Gazze

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