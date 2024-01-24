Son dakika: Bakan Fidan'dan BMGK'da 'kalıcı ateşkes' çağrısı: Tüm ülkeleri adım atmaya çağırıyoruz

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BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Fidan Gazze'deki insani yıkımın ciddi boyutlara ulaştığının altını çizdi. Acil ateşkesin ve bölgeye bir an önce insani yardımların ulaştırılmasının elzem olduğuna vurgu yapan Bakan Fidan, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Uluslararası toplum, Gazze ve Batı Şeria’da akan kanı durdurmakta hala aciz Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanının siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü. Hali hazırda yaşanan savaşın İsrail'in güvenliğini sağlama amacı güttüğüne ve İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğuna dair iddialar inandırıcılıktan çok uzak. Üstelik bu iddiaları ortaya atanlar Filistin'in güvenliğinden hiçbir şekilde bahsetmiyor. Gazze ve Batı Şeria'daki tablo güvenliğe ve meşru müdafaa hakkına kimin daha çok ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koyuyor." dedi.

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'GAZZE'NİN GELECEĞİ SADECE FİLİSTİNLİLERİN ELİNDEDİR'

BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği korumada başarısız olduğunu kaydeden Bakan Fidan, "İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki hükümlülüklerini ihlal ettiğine ilişkin Uluslar Arası Adalet Divanı'na yapılan başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz. BM Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği korumada bir kez daha başarısız olmakta. Geçici çözümlerin işe yaramayacağını artık hepimiz biliyoruz. Savaş sonrası senaryolar, Gazze'yi kimin yöneteceği üzerine kurulmamalı. Gazze'nin geleceği sadece ve sadece Filistinlilerin elindedir. İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması yönündeki çağrımızı yinelemek istiyorum" açıklamasını yaptı.