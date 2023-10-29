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Bakan Fidan'dan Blinken'le kritik görüşme

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Fidan#Blinken#Gazze
Bakan Fidandan Blinkenle kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 23:18

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı” denildi.
Blinken’ın Bakan Fidan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyuruyu ele aldığı ifade edilen açıklamada, “İkili ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı” denildi.

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#Bakan Fidan#Blinken#Gazze

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