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Bakan Fidan’a Muğla ilgisi

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#Hakan Fidan#Muğla#Ziyaret
Bakan Fidan’a Muğla ilgisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında dün Muğla’ydı. Ziyareti sırasında sıcak ilgiyle karşılayan Bakan Fidan AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

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Fidan, diplomasiyi iki eksende yürüttüklerini ifade ederek özetle şunları söyledi:

Bakan Fidan’a Muğla ilgisi

MODERN DİPLOMASİ

“Bir taraftan tehditleri bertaraf etme, sıkıntıları öteleme ikincisi de fırsatlardan istifade etme. Bunu yaparken ilgili kurum ve kuruluşlarımızla da çok ciddi bir işbirliği içerisindeyiz. Dostlarımızın sayısını artırıp, düşmanlarımızın sayısını azaltma. Bu diplomasimizin bir numaralı görevi. Aynı zamanda modern diplomasi anlayışında özellikle yatırımcılarımızla beraber çalışmak, ekonomimizi büyütmek, ticaret hacmimizi artırmak, bölgemizde sadece Türkiye'de değil, Türkiye'ye bağlılık hisseden, Türkiye'ye ciddi derecede ihtiyaç duyan bölge ülkelerinin de ekonomik sistemleri üzerinde olumlu katkıda bulunmak için çok ciddi çalışmalarımız var. Ekonomi, ticaret, enerji konusunu modern diplomasimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Tıpkı yıllardır süregelen güvenlik, terörle mücadele diplomasimizin nasıl bir ayrılmaz parçasıydı, bugün için de bu konular diplomasimizin ayrılmaz bir parçası. Bütün diplomatların, dış misyonların özellikle iş adamlarına yardımcı olmada onlarla birlikte çalışmada talimatlandırılmış durumdalar.” 

 

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#Hakan Fidan#Muğla#Ziyaret

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