Bakan Fidan’a Muğla ilgisi

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Fidan, diplomasiyi iki eksende yürüttüklerini ifade ederek özetle şunları söyledi:

MODERN DİPLOMASİ

“Bir taraftan tehditleri bertaraf etme, sıkıntıları öteleme ikincisi de fırsatlardan istifade etme. Bunu yaparken ilgili kurum ve kuruluşlarımızla da çok ciddi bir işbirliği içerisindeyiz. Dostlarımızın sayısını artırıp, düşmanlarımızın sayısını azaltma. Bu diplomasimizin bir numaralı görevi. Aynı zamanda modern diplomasi anlayışında özellikle yatırımcılarımızla beraber çalışmak, ekonomimizi büyütmek, ticaret hacmimizi artırmak, bölgemizde sadece Türkiye'de değil, Türkiye'ye bağlılık hisseden, Türkiye'ye ciddi derecede ihtiyaç duyan bölge ülkelerinin de ekonomik sistemleri üzerinde olumlu katkıda bulunmak için çok ciddi çalışmalarımız var. Ekonomi, ticaret, enerji konusunu modern diplomasimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Tıpkı yıllardır süregelen güvenlik, terörle mücadele diplomasimizin nasıl bir ayrılmaz parçasıydı, bugün için de bu konular diplomasimizin ayrılmaz bir parçası. Bütün diplomatların, dış misyonların özellikle iş adamlarına yardımcı olmada onlarla birlikte çalışmada talimatlandırılmış durumdalar.”