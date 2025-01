Bakan Fidan: İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz

Haberin Devamı

Bakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile Dışişleri Bakanlığındaki Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasının başında Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığında bulunan Bakan Fidan, toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katılım sağlayacağını fakat yangın faciasından dolayı katılamadığını kaydetti.

Geçen yıl İsveç ile diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutladıklarını ve Türkiye için İsveç’in önemli bir müttefik ve ortak olduğunu belirten Fidan, “Bugünkü görüşmemizde işbirliğimizi güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu yönde atacağımız adımları ele aldık. Ekonomik işbirliği, ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturmakta. Ticaret hacmimizi önümüzdeki dönemde 5 milyar dolara yükseltmeyi inşallah hedefliyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdiğimiz ‘Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı’ önemli bir fırsat teşkil etmiştir. Bu tür toplantıları ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyoruz. Halklarımız arasındaki bağlar da giderek güçleniyor. Geçen yıl yaklaşık 400 bin İsveçli turist ülkemizi ziyaret etti. İsveç'te yaşayan Türk toplumu da ülkelerimiz arasındaki ilişkileri derinleştirmekte. İsveç'in NATO’ya üye olmasının bilhassa güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi geliştireceğine inanıyoruz. İsveç'in üyeliği NATO'ya da güç katmıştır. Aynı zamanda AB üyesi olan İsveç'in ülkemizin AB üyelik sürecine yönelik desteğini de güveniyoruz. AB üyeliğimizin önündeki engellerin aşılmasında ve AB ile ilişkilerimizin ilerletilmesinde İsveç'in desteğinin etkin ve görünür şekilde devam etmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

“İSVEÇ'İ TERÖRLE MÜCADELE ÇABALARINDA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantıda başta terörle mücadele olmak üzere ikili ve uluslararası güvenlik konularında fikir alışverişinde bulunulduğunu aktaran Bakan Fidan, “İsveç'in PKK, YPG ve FETÖ'ye karşı attığı adımları ve alacağı ilave önlemleri ele aldık. İsveç heyeti terörün her türüyle mücadele vizyonu ortaya koyan bir yol haritası sundu. Biz de değerlendirmelerimizi aktardık. Görüşmelerimiz devam edecek. Bu adımların devam etmesini ve sahada yansıma bulmasını bekliyoruz. Biz de Türkiye olarak İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz. İsveç'in bu olumlu yaklaşımı NATO'nun terörle mücadele alandaki kabiliyet ve gücünü arttıracaktır. Bunun yanı sıra görüşmelerimizde savunma sanayi alanındaki işbirliğimizin de müttefiklik ruhuna uygun olarak güçlendirmesi gerektiğini kaydettik. Görüşmelerimizde belgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı hale getirmesinin önemine değindik. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı risk ve tehditler konusunda değerlendirmelerimizi paylaştık. Ayrıca PKK terör örgütünün bölgesel güvenliği ve istikrarı bozucu faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi verdik” dedi.

STENERGARD: TÜRKİYE'DE İFADE EDİLEN ÖRGÜTE HİÇBİR ŞEKİLDE DESTEK VERMEYECEĞİMİZİ İFADE ETTİK

Sözlerine Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulunarak başlayan İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Bakanlık görevleri süresinde Ankara'da ilk defa bulunmalarının önemini vurguladı.

Yeni oluşturulan İki Taraflı Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısının gerçekleştirildiğini aktaran Stenergard, toplantıda mevcut uluslararası çatışmaları ve ortak güvenliği tehdit eden konuları ele alma fırsatı bulduklarını dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'in terörle mücadelesi bizim için öncelikli bir konu ve uzun dönemli bu hedefimizi Türkiye ile birlikte ele alıyor olacağız. Uluslararası terör, bütün dünyayı tehdit ediyor. Bu nedenle müttefikler olarak terörle ve her türüyle mücadele konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakan Fidan'a bugün şu konuda teyitli bulunduğum, Madrid'de ve Vilnius'da vermiş olduğumuz tüm taahhütlerimizi yerine getireceğiz. YPG, PYD ve FETÖ olarak Türkiye'de ifade edilen örgüte hiçbir şekilde destek vermeyeceğimizi ifade ettik. İsveç olarak organize suçla ilgili olarak her iki ülkeyi de etkileyen suçlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim için ülkemiz açısından en üstte yer alan öncelikler arasında olmaya devam edecek ve Türkiye ile ortak ve müttefik olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Türkiye ve İsveç’in terör örgütlerinin yararına istismar edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerinin altını çizen İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, “Ülkelerimiz arasındaki işbirliği için bir yol haritası hazırladık. Terörle ve organize suçla mücadele alanında bir yol haritamız var. Bu çerçevede bir dizi faaliyet alanı yer alıyor. Terörle mücadelede destek kanallarının kesilmesi, finansal kaynakların önünün kesilmesi ve bilgi ve belge alışverişinin organize suçla mücadele çerçevesinde de genişletilmesi öngörülüyor. Terör ve organize suç, malumunuz olduğu üzere doğaları itibariyle sınır aşan suçlar. Organize suça bakacak olursanız, uluslararası şebekeler söz konusu oluyor. Özellikle liderlik pozisyonlarında buralarda suç faaliyetlerinin başka ülkelerden yönetildiğine tanık oluyoruz. Bu konunun operasyonel düzeyde ele alınması gerekiyor. İsveç ve Türkiye'nin kolluk kuvvetleri çok yakın bir işbirliği içinde bugün çalışıyor. İşbirliğimizi daha da yakın, daha da sıkı bir hale getirerek koşturma süreçlerini vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden bu unsurlara karşı daha etkin hale getirmeyi hedefliyoruz.

“İSRAİL ATEŞKESİ YAPTIĞI ZAMAN HARFİYEN BUNA UYMUYOR”

Açıklama sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, bir gazetecinin, “Gazze-İsrail arasındaki ateşkes, bazı ihlallerle birlikte devam ediyor. İnsani yardım konusu da dahil bu Filistin’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?” sorusunu, “Nihayet uzunca bir zamandan sonra, maalesef 50 bin masum insanın kaybından sonra Gazze'de bir ateşkese ulaşıldı. Bu bir nebze olsun bizim kalbimize ferahlık verdi. Tabii ölenlerin, katledilenlerin üzüntüsü hep bizde olacak. Şimdi ateşkesin devam etmesi önemli. İfade ettiğiniz gibi yer yer İsrail tarafından ihlaller olmakta. Bugün yine can kaybıyla sonuçlanan saldırılar oldu özellikle Batı Şeria’da. Maalesef biz Lübnan'daki ateşkesten de görüyoruz ki İsrail ateşkesi yaptığı zaman harfiyen buna uymuyor, belli ihlallerde bulunuyor. Umarız bu ateşkes bütün bu provokasyonlara rağmen devam eder. Çünkü özellikle savaşan taraflar bir tarafa 2 milyon arada sıkışmış insan var. Kışın ortasında bu insanlar Filistinli kardeşlerimiz evsiz, yurtsuz, susuz, gıdasız, ilaçsız durmaktalar. Bu resmin bir an önce sona ermesi için ateşkesin bütün şartlarının hayata geçmesi bizim en büyük önceliğimiz. İnsani yardımların kesintisiz devam etmesi bu aşamada fevkalade önemli. Şu anda hasta olan bazı kardeşlerimizin bir an önce sağlığına kavuşması, daha fazla soğukluktan ve gıdasızlıktan ölümleri olmaması için insani yardımların bir an önce yerine ulaşması gerekmekte” şeklinde yanıtladı.



“ATEŞKESİN DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ”

Suriye'deki Esad rejiminin düşüşünden sonra Gazze'den gelen ateşkes haberi bölgeyi gerçekten rahatlattığını aktaran Bakan Fidan, bölgenin istikrara, barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Hem Suriye'de hem Gazze'de yeniden yapılanmanın bir an önce başlaması gerekmekte. Bu konuda ilgili arkadaşlarımızla da konuştuk. Özellikle Suriye'nin yeniden yapılandırılması konusunda. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nin alacağı kararlar olacak. Dolayısıyla değerli meslektaşımla bugün bu konuyu da gündeme getirdik. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve insani ve teknik yardımların organize bir şekilde götürülmesi için uluslararası toplumun ciddi bir iş birliğine ihtiyacı var. Geçen haftaya kadar inanın bir şekilde Ateşkes için uğraşıyorduk. Bundan sonra da yeniden imarı için uğraşmayı istiyoruz. Dolayısıyla ateşkesin devam etmesi önemli. Hem rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için önemli hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli.”