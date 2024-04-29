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Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdalar

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#Hakan Fidan#İsrail#Filistin
Bakan Fidandan İsraile tepki: Dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdalar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 23:14

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli yetkililere tepkide bulundu. Fidan, "Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır" dedi.

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Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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#Hakan Fidan#İsrail#Filistin

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