Bakan Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık

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Bakan Fidan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail'de yaşananlar Müslümanlar başta olmak üzere tüm dünya kamuoyunun vicdanını yaralamaya devam etmektedir. Biz olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en doğru ve cesur tavrı takındık. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin İsrail’e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadık. Bu konuda da başarılı olduk. Bugün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail’i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca Gazze‘deki kardeşlerimize insani yardım bulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Deniz ve hava yoluyla Gazze’ye ulaştırmak üzere Mısır’a ilettiğimiz yardımlarımız 42.000 tonu geçti. Bugün itibari ile Gazze’ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. Dokuzuncu yardım gemimiz yolda. Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze’ye ulaştırılmaktadır. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Bu tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından paylaşılacaktır.