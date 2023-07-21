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Bakan Fidan, Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü

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#Hakan Fidan#Irak#Suudi Arabistan
Bakan Fidan, Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 00:22

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (20 Temmuz) Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, bugün Stokholm’deki Irak Büyükelçiliği’nin önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen aşağılık saldırı çerçevesinde, Avrupa’da her geçen gün artmakta olan İslam karşıtlığı ve dinimize yönelik nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler görüşülmüştür" denildi.

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#Hakan Fidan#Irak#Suudi Arabistan