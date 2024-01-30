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Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

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#Hakan Fidan#Bulgaristan#Bakan Fidan
Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 20:27

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’da Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi. Bakan Fidan daha sonra Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde çeşitli temaslarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya’da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

BULGARİSTAN ULUSAL MECLİSİ'NDE TEMASLARDA BULUNDU

Bakan Fidan, daha sonra başkent Sofya’da Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde, Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov, Dış Politika Komisyonu Başkanı Boyko Borisov, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Delyan Peevski ve Grup üyeleri ve Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile görüştü.

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#Hakan Fidan#Bulgaristan#Bakan Fidan

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