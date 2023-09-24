×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Antonio Guterres#BM
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 01:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları kapmasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'deki temasları sürüyor. Bakan Fidan, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Kıbrıs konusu ele alındı. Ayrıca Türkevi'nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüşen Bakan Fidan ardından BM Genel Kurulu marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’yle bir araya geldi.

Görüşmede, savunma sanayii işbirliği, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkiler ve Karadeniz Tahıl Girişimi ele alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Antonio Guterres#BM

BAKMADAN GEÇME!