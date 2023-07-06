Bakan Fidan Bakü’de Aliyev’le

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Toplantıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Dünya Beşten Büyüktür’ sloganı tüm dünyada yankılanıyor” diyen Fidan şöyle konuştu: “Değerli dostlar, Tıpkı NAM gibi Türkiye de yorulmak bilmez bir barış savunucusudur, Ukrayna’daki savaş bunun çok çarpıcı bir örneğidir. Türkiye bu inisiyatifi yaşatmaya kararlıdır ve desteğinize güveniyoruz.

FİLİSTİN KONUSU

İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında işgali sürdürmek ve Doğu Kudüs eyaletlerinin karakterini değiştirmek için tek taraflı eylemleri hız kesmeden devam ediyor. Hepimiz 1967’ye dayanan, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail’le yan yana yaşayan egemen, bağımsız ve bitişik bir Filistin devletini desteklemeliyiz.”

HAYDAR ALİYEV’İ ANMA

Hakan Fidan, başkent Bakü’de Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yıldönümünü anma yemeğine de katıldı. Fidan, “Parlak bir devlet adamı ve olağanüstü bir stratejistti. Ayrıca Türk birliğinin öncülerindendir. Yine Haydar Aliyev’in meşhur sözü ‘Bir millet, iki devlet’ bizim kopmaz bağlarımızın eşsiz doğasını tanımlar. Bu aslında bir slogan değil, kardeşliğimizin, dayanışmamızın, beraberliğimizin gerçek tanımıdır. Bu sloganı Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci sevincimizdir, Azerbaycan’ın kederi kederimizdir’ sözünün tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Tarih, inancımızın bir olduğu gerçeğine tanıklık ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkı adına, kendisinin doğumunun 100’üncü yılında, anısını bir kez daha saygıyla anıyorum” diye konuştu.

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MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein, Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Sabah ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de görüşmeler yaptı.