Bakan Fidan açıkladı: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl faaliyete geçecek

Haberin Devamı

Bakanlıkta gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, ocak ayı başında Japonya’da yaşanan depremler ve Tokyo Haneda Havalimanı’ndaki uçak kazası için taziye dileklerini iletti. Japonya’nın güçlenen Asya’da güçlü ekonomisi, teknolojik yetkinliği ve jeostratejik konumuyla kilit bir ülke olduğunu kaydeden Fidan, "Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya, kendi bölgesini de aşan küresel bir nüfus ve ağırlığa sahiptir. Türkiye ve Japonya arasında gücünü tarihten alan köklü dostluk bağları bulunmaktadır. İlişkilerimizi bu sağlam temel üzerinde geliştirerek 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Hatırlayacağınız gibi dönemin Başbakanı ile Cumhurbaşkanımız o dönem bu ilişkileri geliştirmişlerdi. Bildiğiniz üzere Japonya ülkemizdeki deprem felaket sonrasında önemli yardımlar bulunmuş ve hala afet bölgelerinde inşa ve ihya faaliyetlerine katkı sağlamaktır. Japon dostlarımıza sergiledikleri bu güçlü dayanışma için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.



’ANLAŞMALAR EN KISA SÜREDE İMZALANACAK’



2024 yılının Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100’üncü yıl dönümü olduğunu anımsatan Fidan, bu vesileyle yıl boyunca kültürel, akademik ve ekonomik etkinlikler düzenleneceğini söyledi. Bu sayede ilişkilere bir ivme kazandırılacağını dile getiren Fidan, "Gündemimizdeki önemli projelerden biri olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Eğitim alanındaki iş birliğimizin nişanesi olacak olan bu üniversite aynı zamanda Japonya’yla iş birliğimizin de çeşitlilik kazanmasına imkan sağlayacaktır. Bugün Sayın Bakan’la müzakereleri uzun süredir devam etmekte olan ekonomik ortaklık ve sosyal güvenlik anlaşmalarının akıbetini de ele aldık. Bunları karşılıklı yarar temelinde sonuçlandırarak en kısa süre içerisinde imzalamak istediğimizi kayda geçirdik" dedi.



’TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK ÇABAMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ’



Bu yıl ilk defa düzenlenmesi öngörülen Türkiye Japonya Enerji Forumu’na ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktaran Fidan, diğer birçok alanda olduğu gibi enerji alanında da iki ülke arasındaki mevcut iş birliği potansiyelinin hayata geçirileceğini ifade ederek, "Japonya’nın son dönemde güvenlik ve savunma alanlarında attığı adımları da takip etmekteyiz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayii alanında da yeni ortaklık imkanları bulunduğuna inanıyoruz. Bugün ayrıca terörle mücadelede iş birliğini de ele aldık. Bu alanda da ortak çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Bugün sayın bakanla ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleriyle de görüşme fırsatımız oldu. Kore Yarımadası’ndaki ve Asya Pasifik Bölgesi’ndeki güncel gelişmeleri ele aldık. Gazze’deki katliamın ve Ukrayna’dan savaşın bir an evvel sora ermesi gerektiğini vurguladık. Daha fazla masum insanın kanının akmasına izin verilmemelidir. Orta Doğu’da kalıcı barışın yalnızca iki devletli çözümle hayata geçebileceğine inanıyoruz. Kendileriyle de aynı görüşü paylaştığımızı görmekten memnun olduk" dedi.



’HER İKİ ÜLKE ZOR DURUMLARDA BİRBİRLERİNE YARDIM EDEN İLİŞKİLER TESİS ETTİ’



Konuk Bakan Yoko ise Türkiye ve Japonya’nın coğrafi olarak uzak olsa da uzun yıllara dayanan etkileşime ve tarihe sahip iki ülke olduğunu belirtti. Her iki ülkenin de zor durumlarda birbirlerine yardım eden ilişkiler tesis ettiğini dile getiren Yoko, bugün yapılan bakanlar arası görüşmede yakalanan büyük ivmeden yararlanarak stratejik bir ortak olan Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmek konusunda mutabık kalındığını söyledi.



’İSRAİL-FİLİSTİN DURUMUNU İYİLEŞTİRMEK İÇİN ORTAK ÇALIŞMALAR MUTABIK KILINDI’



Bakan Yoko, ayrıca görüşmede İsrail-Filistin çatışmaları sebebiyle Gazze’de yaşanan insani durumu bir an önce iyileştirmek ve durumu sakinleştirmek için ortak çalışmalar yürütmek konusunda da mutabık kılındığını bildirdi.