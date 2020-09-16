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Aslı DURAN / DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Ersoy’dan Başkan Böcek’e ziyaret

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Bakan Ersoy’dan Başkan Böcek’e ziyaret
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Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde yırtılma nedeniyle yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek'in son yapılan koronavirüs testleri negatif çıkarken, sağlık durumunun da her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki akşam Başkan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Başkanın sağlık durumu bir önceki haftaya göre daha iyi. Başkanımızın hızlı bir şekilde toparlayacağını umuyoruz. Şu anda çok riskli bir durum yok. İnşallah hızla toparlayacak. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

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