Bakan Ersoy’dan Başkan Böcek’e ziyaret

Bakan Mehmet Nuri Ersoy hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Başkanın sağlık durumu bir önceki haftaya göre daha iyi. Başkanımızın hızlı bir şekilde toparlayacağını umuyoruz. Şu anda çok riskli bir durum yok. İnşallah hızla toparlayacak. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.