Bakan Ersoy: Türk medyasının dünyanın en güvenilir medyalarından biri olmasını istiyoruz

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen RTÜK 3. Medya Buluşması'na katıldı. Toplantıya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve medya sektöründen birçok yönetici ve temsilci katıldı. Bakan Ersoy, programda konuşma gerçekleştirdi.

"TÜRK MEDYASININ EN GÜVENİLİR MEDYALARDAN BİRİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Bakan Ersoy, "Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru ilerlerken ülkemizin bölgede ve dünyada etkisini artıran bir ülke olmasını hedeflerken bu süreçte medyamızın kültür ve sanat dünyamızın da kapasitesini arttırarak küresel bir güce kavuşmasından bahsediyoruz. Bir yandan uluslararası medya yönlendirmelerine karşı farkındalık oluşturup diğer yandan da Türk medyasının küresel bir aktöre dönüşmesi yönünde adımları hep beraber atmalıyız. Öncelikli olarak her türlü uluslararası manipülasyonlara karşı ülkemizi ve medyamızı korumalıyız. Toplumsal yapımıza zarar verecek etkilere karşı dikkatli olmak zorundayız. Biz Türk medyasının dünyanın en güvenilir medyalarından biri olmasını istiyoruz. Etkin, güçlü, objektif Türk medyasının kendi çocuklarımızın; aile yapımızı, toplumsal değerlerimizi koruması gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası güçlerin oyuncağı haline gelen terör gruplarının medyamızı yönlendirmesini istemiyoruz" dedi.

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"DÜNYADA EN ÇOK DİZİ İHRAÇ EDEN İKİNCİ ÜLKEYİZ"

Ersoy, "Bu farkındalığın yanında diğer bir hedefimiz ise Türk medya ve kültür endüstrisinin küresel değerini arttırmak olmalı. Bildiğiniz gibi bugün dünyada Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ikinci ülkeyiz. Dünyanın 173 ülkesinde Türk dizileri izleniyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirildi. Ülkemizin tanıtımına büyük bir önem verdik. Kurduğumuz ajans sayesinde 200'den fazla ülkede Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımını gerçekleştirdik. Bu sayede Türk dizilerine olan ilgi neticesinde bugün dünyanın dört bir yanında dilimize ve kültürümüze ilişkin yoğun bir ilgi görülebilmekte. Kısa bir süre önce yine RTÜK ve Yunus Emre Enstitümüz tarafından uluslararası alanda yapılan bir araştırmada yabancı ülkelerde insanların Türkçe öğrenmesinin birinci nedeninin Türk dizileri olduğunu ortaya koydu. Bunun için biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türk medya ve kültür dünyasının etkisini arttırmaya yönelik atılacak adımlarda her türlü desteği vermeye hazırız. Medya ve kültür dünyası temsilcilerimizle iş birliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz her ortamda Türk yapım şirketlerinin uluslararası arenaya dahil olması gerektiğini belirtiyorlar" şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından toplantı devam etti.