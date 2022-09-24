Bakan Ersoy, ‘Senfoni ile Nejat Ertaş Türküleri’ konserine katıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” çerçevesinde düzenlenen “Troya Kültür Yolu Festivali” devam ediyor. 16-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalde Anadolu Hamidiye Tabyası’nda Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ‘Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri’ konseri gerçekleştirildi. Konsere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından usta sanatçı Neşet Ertaş’ın eserleri seslendirildi.