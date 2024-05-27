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Bakan Ersoy duyurdu: Antalya'da 2 bin yıllık heykeller bulundu

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#Mehmet Nuri Ersoy#Aspendos#Heykel
Bakan Ersoy duyurdu: Antalyada 2 bin yıllık heykeller bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 11:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykellerinin bulunduğunu duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe miras bırakmak için çalışıyoruz! Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki muhteşem heykel keşfedildi.

Bakan Ersoy duyurdu: Antalyada 2 bin yıllık heykeller bulundu

Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Bakan Ersoy duyurdu: Antalyada 2 bin yıllık heykeller bulundu

Bakan Ersoy duyurdu: Antalyada 2 bin yıllık heykeller bulundu

 

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#Mehmet Nuri Ersoy#Aspendos#Heykel

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