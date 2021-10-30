Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maça damga vuran pozisyon Mehmet Topalın golü iptal edildi, Cüneyt Çakırın kararı...Maça damga vuran pozisyon! Mehmet Topal'ın golü iptal edildi, Cüneyt Çakır'ın kararı...#Beşiktaş
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Hükümetten EYT için yeni formül Bekleme süresinde 2-3 yıllık avantajHükümetten EYT için yeni formül! Bekleme süresinde 2-3 yıllık avantaj#Dar Gelirli
Kovid-19da sıcak gelişme: Bakan Koca böyle uyardı: Unutmayın Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeliKovid-19'da sıcak gelişme: Bakan Koca böyle uyardı: Unutmayın! Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli#Koronavirüs
Erdoğandan G20de peş peşe kritik görüşmelerErdoğan'dan G20'de peş peşe kritik görüşmeler!#Erdoğan
Canlı | Konyada maç golle başladıCanlı | Konya'da maç golle başladı!#Süper Lig
Ödüllü polise narkotik darbesi Kaçarken arkadaşlarını da yaraladıÖdüllü polise narkotik darbesi! Kaçarken arkadaşlarını da yaraladı#Uyuşturucu
Dün görkemli bir törenle açılmıştı... Bakan Ersoy AKMde sergi açılışına katıldıDün görkemli bir törenle açılmıştı... Bakan Ersoy AKM'de sergi açılışına katıldı#Kültür Ve Turizm Bakanı
Beşiktaş, Hataydan puansız dönüyorBeşiktaş, Hatay'dan puansız dönüyor#Hatayspor
Dünya bu anları konuşuyor... G20 zirvesinde tokalaşma kriziDünya bu anları konuşuyor... G20 zirvesinde tokalaşma krizi#Tokalaşma Krizi
Hatayspor - Beşiktaş maçında buzlar eridi Sergen Yalçın ve Ömer Erdoğan...Hatayspor - Beşiktaş maçında buzlar eridi! Sergen Yalçın ve Ömer Erdoğan...#Sergen Yalçın
Flaş adaylık açıklaması: Çok kişi geliyor, özgeçmiş bırakanlar varFlaş adaylık açıklaması: Çok kişi geliyor, özgeçmiş bırakanlar var#CHP
Yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı, aile karıştıYanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı, aile karıştı#Gigi Hadid Zayn Malik Ayrıldı
İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Özcan Denizin en kötü senaryosuÖzcan Deniz'in en kötü senaryosu#Altın Fiyatları
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy AKM'de sergi açılışına katıldı

#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#AKM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi'nin açılışına katıldı.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13 yıl sonra dün açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi'nin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören de katıldı.

Bakan Ersoy AKMde sergi açılışına katıldı

Açılışta açıklama yapan Pervin Ersoy, "Gayet güzel ve onur verici. Bize yakışır, Türkiye'ye yakışır Atatürk Kültür Merkezi yeniden bizlerle birlikte. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Bundan sonra tüm sanat severler için doyumsuz sanat etkinliklerinin yaşanacağı harika bir kültür merkezindeyiz. İstanbul bunu çoktan hak etti" diye konuştu. Bakan ve eşi sanat eserlerini inceledi, sanatçılardan bilgi aldı. AKM'den ayrılan Bakan Ersoy yürüyerek önce Gezi Parkı içinde bulunan sergiyi de ziyaret etti. Bakan Ersoy, Taksim Maksim Sofitel Otel'deki Dönüşüm Sergisi, Bernard Pras Sergisi ile Taksim Camii'ndeki Mirasın İzinde sergilerini de gezdi.

Bakan Ersoy AKMde sergi açılışına katıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#AKM

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi