Bakan Ersoy açıkladı: Harika çocuklar geri dönüyor

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Anadolu’nun dört bir yanında harika çocukların keşfedilmesi hedeflenen çalışma kapsamında, 6660 sayılı “Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun” revize edilecek. 1948’de müzik alanında özel yetenekli çocuklar olan, 12 yaşındaki İdil Biret ve yedi yaşındaki Suna Kan’ın yurtdışına devlet bursu ile gönderilip yetiştirilmeleri için özel olarak çıkarılan 5245 Sayılı Yasa, 1956 yılında çıkarılan 6660 sayılı yasa ile daha da genişletilmişti. Kanun ile güzel sanatların her alanında özel yetenekli çocukların belirlenip devlet bursuyla yurtdışında eğitim görmeleri sağlanmıştı. Kamuoyunda Harika Çocuklar Yasası olarak bilinen yasaya göre, özel yetenekli çocukların ve anne babalarının tüm masrafları 16 yaşına kadar devlet tarafından karşılanmakta.

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Bakan Ersoy, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumunda bakanlık bünyesindeki sanat birimleri ve sanat kurumları ile yeniden harika çocukları keşfedip destekleyeceklerini belirterek, “Bu kapsamda, işlevselliğine yeniden kavuşturulması gereken 6660 sayılı kanunu yeniden gündemimize aldık” dedi.





İdil Biret ve Suna Kan, 1948’de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yle.

KANUN’DAN YARARLANAN 11 HARİKA ÇOCUK

Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından yurtdışı eğitime 11 çocuk yollanmıştı:

* 1957: 13 yaşındaki Verda Erman, piyano eğitimi için Paris Konservatuvarı’na gönderildi.

* 1957: 15 yaşındaki Ateş Pars, Paris Konservatuvarına kompozisyon ve piyano eğitimine yollandı.

* 1957: 15 yaşındaki Hasan Kaptan, Paris’e resim eğitimine gitti.

* 1958: 13 yaşındaki Fuat Kent, Paris Konservatuvarı piyano eğitimi aldı.

* 1962: Nevbahar Aksoy, bu kanun kapsamında Zeki Faik İzer ve Cevat Dereli’den özel ders aldı. Liseyi bitirince 1969 yılında Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu resim bölümüne yollandı.

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* 1962: Neveser Aksoy, 1970 yılında 17 yaşında iken Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu resim bölümüne yollandı.

* 1963: 17 yaşındaki İsmail Aşan Paris’te konservatuvarda keman öğrendi.

* 1965: 12 yaşındaki Tunç Ünver, Paris’te keman eğitimine gitti.

* 1965: 12 yaşındaki Selman Ada, Paris konservatuarına yollandı.

* 1968: 13 yaşındaki Hüseyin Sermet, Paris Konservatuvarı piyano bölümüne gönderildi. 1991 yılında Devlet Sanatçısı oldu.