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Bakan Dönmez: Yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz

#Bakan Fatih Dömez#Siirt#Petrol
Bakan Dönmez: Yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz

Bir dizi ziyaret için Siirt’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Dönmez, kentte 3 bin 300 varil petrol üretildiğini vurgulayarak "Aramalarımızı daha çok arttıracağız, belki de bu rakamı 2-3'e katlama potansiyelimiz var" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'te geldi. İlk olarak Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Bakan Dönmez, daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Dönmez ayrıca Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen halk ile iftar programına da katıldı. İftar programında yaptığı konuşmada kentin yeraltı ve yer üstü kaynaklar bakımından zengin olduğunu belirterek, "Siirt artık sadece tarım bölgesi olmaktan çıkacak, hızla büyüyen sanayisi parlayan, gelişen, büyüyen bir şehir olmaya adaydır. Siirt'te bizler bu potansiyeli görüyoruz. Birçok farklı kökenin birlikte huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir kentimizdir. O huzurumuzu, barışımızı ne kadar tehdit ederlerse etsinler, rabbim beraber olduğumuz süre içerisinde onlara bu fırsatı vermeyecektir" diye konuştu.

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Bakan Dönmez: Yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz

GÜNLÜK 3 BİN 300 VARİL PETROL ÜRETİYORUZ’

Siirt'te günlük 3 bin 300 varil petrol üretildiğini ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Aramalarımızı daha çok arttıracağız. Belki de bu rakamı 2-3'e katlama potansiyelimiz vardır. Biliyorsunuz, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında bulmuş olduğumuz doğalgazımız var. O doğalgazı da çıkarttığımızda Siirtlisi de, Ağrılısı da, Edirnelisi de, Ankaralısı da aynı şekilde istifade edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerin hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bir sözü var; ’Batıda ne varsa doğuda da o olacaktır’ demiştir. Bakın 2002 iktidara geldiğimizde sadece 5 büyükşehirde doğalgaz varken, bugün 81 ilin tamamı, 650 ilçe merkezimizde doğalgaz kullanıyoruz. Siirt'te, İstanbul'da, Edirne'de yaşayan da hizmetlere erişim açısından aynı hak ve hukuka eşitliğe sahiptir, bunun için vatandaşlarımız arası bir ayrım yapmıyoruz. 2023'ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"  

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#Bakan Fatih Dömez#Siirt#Petrol

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