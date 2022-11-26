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Bakan Çavuşoğlu'ndan vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Makei için başsağlığı mesajı

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Belarus#Vefat
Bakan Çavuşoğlundan vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Makei için başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 20:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabı üzerinden vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei için bir taziye mesajı paylaştı. Dışişleri Bakanlığı da vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei için taziye mesajı yayınladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngilizce yayımladığı mesajında "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'nin vefat haberinden derin üzüntü duydum. İyi bir adam ve iyi bir arkadaştı. Acılı ailesine ve Belarus halkına başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. 

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise “Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei’in ani ölüm haberinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Belarus halkına ve Belarus Dışişleri Bakanlığına içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Belarus#Vefat

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