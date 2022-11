Bakan Çavuşoğlu'ndan vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Makei için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngilizce yayımladığı mesajında "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'nin vefat haberinden derin üzüntü duydum. İyi bir adam ve iyi bir arkadaştı. Acılı ailesine ve Belarus halkına başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise “Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei’in ani ölüm haberinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Belarus halkına ve Belarus Dışişleri Bakanlığına içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Deeply saddened by the news of Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei's passing away. He was a good man & a good friend.



Extend my heartfelt condolences to his bereaved family & the people of Belarus.



May his soul rest in peace. pic.twitter.com/rWiHl6QxGw