Bakan Çavuşoğlu'ndan sert Yunanistan açıklaması 'Bu şımarıklıktan vazgeçin'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz.

Yunanistan'ın samimi olmadığını Mısır ile yaptığı anlaşmada gördük.

Yunanistan'ın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. İyi diyalog için Yunanistan'ın tüm şartlarını kabul etmemiz mümkün olmaz.

AB'den beklentimiz dürüst bir arabulucu olmasıdır.

(AB - Türkiye ilişkisi) Rum Kesimi'nin ve Yunanistan'ın rehin aldığı ilişkilerin daha fazla ilerlemesi mümkün görünmüyor. İlişkiler düzelecekse gerçekçi ve adaletli bir zeminde düzelmesi lazım.

(Doğalgaz keşfi AB ile ilişkilerde olumlu sonuç doğurur mu?) Bu bir başlangıç ve küçümsenmeyecek bir başlangıç. Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da açılacak olan kuyuların ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var. 2010'dan bu yana Norveç'in keşfettiği rezervlerin toplamından daha büyük.

Türkiye geçici süreliğine jest yaptığı zaman bile Yunanistan faaliyetlerini durdurmadı.

Bizim özgüvenimiz var, korkumuz yok, kıskançlığımız yok. Ortada bir hak varsa bunun hakça paylaşılması lazım.

Biz önkoşulsuz olarak görüşmelere varız. Ama bir taraf önkoşul ortaya koymaya başladığı zaman bizim de ortaya koyacağımız çok şey var.

Heiko Maas'ın açıklamalarından satır başları:

(Doğu Akdeniz'deki gerilim) Kimse askeri bir çözüm beklemiyor. Zor olabilir, ağır ilerleyebilir fakat diplomasiyle ilerleyecek. Diyalog niyeti var. AB içinde bunun siyasi koşullarını hazırlamalıyız. Doğrudan Türkiye ile Yunanistan arasında bunun konuşulması gerekiyor. İki taraf da önkoşulun olmamasını istiyor. Biz bu süreci desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü AB ile Türkiye diyaloğunu da yapıcı bir temele oturtmak istiyoruz.