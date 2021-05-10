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Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 19:23 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu’ndan Filistin için diplomasi trafiği

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Bakan Çavuşoğlu’ndan Filistin için diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarıyla ilgili olarak İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filistin ve Kudüs’teki son gelişmeler hakkında ayrı ayrı telefonda görüştüğü kaydedildi.

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