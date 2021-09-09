Bakan Çavuşoğlu, SMDK, Suriye Müzakere Komisyonu ve geçici hükümet yöneticileriyle buluştu

Muslat, Abdeh ve Mustafa ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam." ifadesini kullandı.

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