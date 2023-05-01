Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çavuşoğlu: Sudan'dan toplamda 2 bin 61 kişiyi tahliye ettik

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#Sudan#Tahliye
Bakan Çavuşoğlu: Sudandan toplamda 2 bin 61 kişiyi tahliye ettik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 18:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sudan’dan gelmek isteyen vatandaşlarımızın hepsini getirdik. Toplamda 2 bin 61 kişiyi tahliye ettik. 22 ülke vatandaşını da kendi ülkelerine İstanbul’dan gönderdik” dedi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmaların devam ettiği Sudan’dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya’nın Kepez ilçesinde Dr. Gönül Peçen-Dr. Ahmet Peçen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans helikopter iniş alanı açılışı programında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Sudan’da bir karmaşa oldu. Burada bulunan vatandaşlarımızı da burnu kanamdan ülkemize getirmek için gece gündüz arkadaşlarımızla çalıştık. Vatandaşlarımızı getirdik, kurşun değen vatandaşlarımıza sağlık ekiplerimiz ilk tedavisini orada yaptı. Ciddi bir durumları yok. Sudan’dan gelmek isteyen vatandaşlarımızın hepsini getirdik. Bin 763 vatandaşımızı ve 22 ülkenin 298 vatandaşını da tahliye ettik” dedi.

"22 ÜLKE VATANDAŞINI DA KENDİ ÜLKELERİNE İSTANBUL’DAN GÖNDERDİK"

Haberin Devamı

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizden yardım isteyen herkese yardım elini uzaktık. Toplamda 2 bin 61 kişiyi tahliye ettik. 22 ülke vatandaşını da kendi ülkelerine İstanbul’dan gönderdik. Sudan’da bir hastanemeyiz var, Afrika’da birçok yerde hastanemiz var. Burada bizim doktorlarımız ve hemşirelerimiz var. Personel değişim konusunda Sağlık Bakanlığımızla çalışıyoruz, orada bulunan kardeşlerimizi de Türkiye’ye getirmiş olacağız. Biz böyle büyük bir devletiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Sudan#Tahliye

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD
Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA