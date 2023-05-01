Bakan Çavuşoğlu: Sudan'dan toplamda 2 bin 61 kişiyi tahliye ettik

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmaların devam ettiği Sudan’dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya’nın Kepez ilçesinde Dr. Gönül Peçen-Dr. Ahmet Peçen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans helikopter iniş alanı açılışı programında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Sudan’da bir karmaşa oldu. Burada bulunan vatandaşlarımızı da burnu kanamdan ülkemize getirmek için gece gündüz arkadaşlarımızla çalıştık. Vatandaşlarımızı getirdik, kurşun değen vatandaşlarımıza sağlık ekiplerimiz ilk tedavisini orada yaptı. Ciddi bir durumları yok. Sudan’dan gelmek isteyen vatandaşlarımızın hepsini getirdik. Bin 763 vatandaşımızı ve 22 ülkenin 298 vatandaşını da tahliye ettik” dedi.

"22 ÜLKE VATANDAŞINI DA KENDİ ÜLKELERİNE İSTANBUL’DAN GÖNDERDİK"

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Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizden yardım isteyen herkese yardım elini uzaktık. Toplamda 2 bin 61 kişiyi tahliye ettik. 22 ülke vatandaşını da kendi ülkelerine İstanbul’dan gönderdik. Sudan’da bir hastanemeyiz var, Afrika’da birçok yerde hastanemiz var. Burada bizim doktorlarımız ve hemşirelerimiz var. Personel değişim konusunda Sağlık Bakanlığımızla çalışıyoruz, orada bulunan kardeşlerimizi de Türkiye’ye getirmiş olacağız. Biz böyle büyük bir devletiz.”