Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile ortak açıklama yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasındaki “2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı”na katılıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Domates başta olmak üzere diğer ürünlerde engelleri, tarifeleri kaldırmamız lazım. Ticareti kolaylaştırmamız lazım.

Rusya vatandaşları ülkemize vizesiz gelebiliyorlar. Ama Türk vatandaşları için de vizelerin kaldırılması gerektiğini bugün tekrar vurguladık.

Bu yıl pandemiye rağmen 'güvenli turizm' önlemleriyle 2 milyon Rus turisti ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Geçen yıl 7 milyon rakamına yaklaşmıştık.

Pandemi ile mücadelede ortak aşı geliştirilmesi konusunda Sağlık Bakanlıklarımız mutabakat zaptı imzaladı.

Enerji alanında da büyük ilerleme kattettik.

Bölgesel konuları da ele aldık. Tüm bölgesel konuları ele aldık.

Karabağ konusunda bir ateşkes tesis edildi. Rusya barış gücü misyonu sahada. Ortak gözlem merkezimiz de kuruluyor.

Amacımız kalıcı barış ve istikrar. 6'lı format dahil tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım.

Türkiye Ermenistan olarak, Ermenistan-Azerbaycan olarak ilişkilerimizi normalleştirebiliriz.

Rusya ile burada işbirliğimiz önem arz ediyor.

Öyle bir sonuç görmek istiyoruz ki, şu anda orada barışı tesis etmek gözlemlemek için oluşturduğumuz misyonlara önümüzdeki dönemde ihtiyaç kalmasın.

Suriye'de çözüm için çabalarımız sürecek.

SORU-CEVAP

(Batılı ülkeler Moskova-Ankara arasındaki diyalogta ne gibi bir rol oynayabilir? Ankara Sputnik aşısını satın alacak mı?)

Lavrov: Batı'nın uyguladığı yaptırımlara gelince, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler son derece kıymetli. Kendimize yetiyoruz diyebiliriz. Kimsenin dostane olmayan, kimsenin kaprislerine bağlı değil. Ülkelerimizin milli çıkarlarını savunuyoruz. Çıkar konusunda uzlaşma sağlama çabasındayız.

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