Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Eli Cohen#İsrail
Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 19:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Hükümeti'nin ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğumuzu ifade etmiş ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı vereceğini belirtmiştir" denildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Eli Cohen#İsrail

BAKMADAN GEÇME!

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki