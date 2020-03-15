MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanlığı’nda bütün izinleri kaldırdık
GeriGündem Bakan Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanlığı’nda bütün izinleri kaldırdık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 15.03.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

Bakan Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanlığı’nda bütün izinleri kaldırdık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu korona virüs önlemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken ‘Bakanlıkta bütün izinleri kaldırdık’ dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamasından satır başları:

Bakanlığımızda destek birimi kurduk ve 24 saat hizmet veriyor.

Bugün biz de bakan yardımcılarımızla birlikte çalışmalarımızı beraber gözden geçirdik.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da alması gereken tedbirler var.

Arkadaşlarımızı teyakkuz halinde çalışıyorlar. Tüm izinleri kaldırdık.

Virüsün yaygın olduğu vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı yerlerde ikinci nöbetçi telefon uygulamasına da geçtik.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle