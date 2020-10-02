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Haber Giriş: 02.10.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Azerbaycan isterse destek vermekten çekinmeyiz

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin. Azerbaycan isterse destek vermekten çekinmeyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

10 ay sonra ikinci kez Roma’da bulunmaktan mutluluk duyuyorum.

Türkiye olarak İtalya olan ilişkilerimizden memnunuz. İlişkilerimizi daha ileriye taşımak istiyoruz.

İtalya gelecek sene G-20 liderliğini üstlenecek, destekliyoruz.

Bugün bölgesel konuları da ele aldık. İtalya’nın bölgesel konulardaki tutumunu objektif buluyoruz.

Ayrıntılar birazdan...

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