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Bakan Çavuşoğlu depremzede ailelerle bir araya geldi

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#Kahramanmaraş#Mevlüt Çavuşoğlu#Adapazarı
Bakan Çavuşoğlu depremzede ailelerle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 05:22

 Asrın felaketi sonrasında Sakarya’daki KYK yurtlarına yerleştirilen depremzede ailelerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programına katılarak gençlerin sorularını yanıtladı.

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6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli arsın felaketi olan depremler sonrasında bölgede bulunan afetzede aileler ülkenin birçok noktasındaki KYK yurtlarına yerleştirildi. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı iftar programı sonrasında Arifiye ilçesinde bulunan Muhammet Fatih Safitürk Yurdu’na yerleştirilen depremzede aileler ile bir araya geldi. Burada geçmiş olsun temennilerini ileten Bakan Çavuşoğlu, Serdivan ilçesindeki Kafeler Caddesi’nde gençlerle oturup sohbet etti. Daha sonrasında Çavuşoğlu, Adapazarı ilçesinde bir otelde gerçekleşen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Programın bitiminde ise gençlerle birlikte sahur yaptı.

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#Kahramanmaraş#Mevlüt Çavuşoğlu#Adapazarı

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