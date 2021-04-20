Bakan Çavuşoğlu "Dendias samimi davranmadı" dedi ve ekledi: Her şeye rağmen adım atmaya hazırız

Dendias'ın sözleri, Yunanistan ile görüşmeleri bitirdi mi? Şimdi ne olacak? Tüm merak edilen soruları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Bir televizyon programına katılan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın küstah tavrıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Aslında görüşmeler son derece samimi ortamda gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın kabulündeki görüşmeler de samimi oldu. Samimi olmamız görüş ayrılıklarımızı dile getirmememiz ya da pozisyonumuzdan geri adım atmamız anlamına gelmiyor. Farklılıklarımızı, bunların sebeplerini herkes kendi açısından değerlendirdi ve geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk.

Bir konuda hemfikirdik. Yine hemfikiriz. Yıllardır çözülemeyen birçok sorun var. Bu sorunları bir görüşmede yada birkaç görüşmede çözemeyeceğimiz aşikar. Belki kolay adım atabileceğimiz konuların listesini yapıp yavaş yavaş ilerleyerek zor konuların da çözümüne odaklanmamız konusunda hemfikirdik. İçeride başbaşa 1+1'di. Sonra heyetler arası yaptığımız görüşmede bunları dile getirdik. Bunlar doğal çünkü gerginlikler oldu. Sonuçta yeni bir diyalog başladı. Bu ilk ve kolay bir toplantı değildi. Ama beklediğimizden daha pozitif bir atmosferde gelişti.

Son derece yapıcı ifadelerde bulundum. Üzülerek gördük ki Dendias ve Yunanistan tarafı dürüst davranmadılar. Biz bunları içeride görüştüğümüz için diplomatik bir dille söyledim. Dendias 2003'ten beri benim dostum. Burada samimi davranmadılar. Üzüldüğüm konu bu. Gelip hem böyle teklifte bulunuyorsunuz bir noktadan sonra da raydan çıkarıyorsunuz.

Türkiye aleyhine kullandıkları söylemleri burada basın toplantısında kullandı. İlişkileri ileri götürmek kolay değil. 2019 Eylül ayında Cumhurbaşkanımız Miçotakis ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki tüm itilaflı konular gündeme geldi.

İki Dışişleri Bakanı olarak bizleri görevlendirdiler. Cenevre toplantısı sonrası Dendias'la görüşmemiz oldu, o zaman bana bu konuları görüşmek için hazır olmadığını ifade etti. Ben de "Sizin durumunuz biraz daha zor. Fazla geciktirmeyelim, liderlerimize götürelim" Bu görüşme olsaydı sonra bir buçuk yıldaki sorunlar olmayabilirdi.

Biz her şeye rağmen sorunları çözmek için adım atmaya hazırız. Bunu da herkes toplantıda gördü.

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