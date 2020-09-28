Bakan Çavuşoğlu'ndan BM'ye 'Diyarbakır Anneleri'ne destek' çağrısı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Terörizm Mağdurları Dostları Grubu toplantısına katıldığını belirtti. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin terörle mücadelesini ve terör örgütü PKK’nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acılarını anlattık. BM terörizm mağdurlarını desteklemek için etkin çalışmalar yürütmeli."