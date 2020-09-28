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AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 19:29 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan BM'ye 'Diyarbakır Anneleri'ne destek' çağrısı

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Bakan Çavuşoğlu'ndan BM'ye 'Diyarbakır Anneleri'ne destek' çağrısı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı "Terörizm Mağdurları Dostları" toplantısında Birleşmiş Milletler'i (BM) terör mağduru Diyarbakır Annelerine desteğe çağırdı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Terörizm Mağdurları Dostları Grubu toplantısına katıldığını belirtti. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin terörle mücadelesini ve terör örgütü PKK’nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acılarını anlattık. BM terörizm mağdurlarını desteklemek için etkin çalışmalar yürütmeli."

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