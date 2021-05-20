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DHA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 21:39 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin toplantısı için bulunduğu New York'ta BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile BM Genel Kurul Başkanı Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin oturumuna katılmak üzere ABD’nin New York kentine gitti.

ABD’de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, BM 75’inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile bir araya geldi.

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