Bakan Çavuşoğlu 1915 olayları ile ilgili konuştu... Soykırım düşünen bir devlet bir Ermeni'yi Dışişleri Bakanı yapmazdı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

2005 yılıydı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeydim. Hatta 2005'teki Cumhurbaşkanımızın ortak komisyon çağrısından sonra ortak komisyon teklifi çok olumlu karşılanmıştı. Ama biliyorsunuz bu işler maalesef siyasetçilerin çok sevdiği işler. Kimin ne dediği çok önemli değil, bunların her hangi bir hukuki bağlayıcılığı da yok. BM'nin şartı, soykırım tanımı ortada. Biz bu parlamento kararlarını tanımıyoruz. Sayın Merkel'inde çok güzel bir açıklaması olmuştu. Yani bir mahkeme kararının olması gerektiğini söylemişti. Çok net bir şekilde bir devlet adamı gibi güzel bir açıklama yapmıştı. Biz aslında dışarda tezimi çok net bir şekilde anlatıyoruz. 2015 aslında Ermenistan için çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Herkes arşivini açsın. Otursunlar çalışsınlar. Biz buradan çıkacak kararı net kabul ediyoruz dedik maalesef buna yanaşmadılar.

"TARİHİMİZDEKİ BİRÇOK OLAYI OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE ANLATMALIYIZ"

Bence tarihimizdeki birçok olayı objektif bir şekilde anlatmalıyız. Yurtdışına giden çocuklarımızın bunlara hazırlıklı olması lazım. Ben yurtdışında okuduğum zaman Türkler mi Rumlar mı haklı diye bir oylama yaptılar. Ben dedim ki o öğrenci topluluğuna gelin bunu bir yerde tartışalım. Rum tarafı biz hazırlıklı değiliz diyerek kabul etmediler. Ben de öğrenci topluluğuna bir daha böyle bir oylama yapmamaları gerektiğini söyledim.

Soykırım konusunda siyasetçilerin ahkam kesmesi son derece yanlıştır. Ben 2009 yılında Ukrayna'da 32-33 yıllarında Stalin'in döneminde açlıktan ölen insanlarla ilgili bir rapor yazdım. Ukrayna'da 8 milyon insan öldü. Ben Ukrayna'ya gittiğim zaman bu olaylarla ilgili Ukrayna tarafı benim soykırım dememi istedi. Ben de dedim ki 'Bakın sakın yanlış anlamayın ama ben konuyu çalışacağım, dokümanlara bakacağım' dedim. Bize bilim adamlarıyla kurulu bir heyet kurdular yaklaşık 10 kişiydi, bunların yüzde 30'u bu olaya soykırım dedi, yüzde 40'ı kesin bir şey diyemedi. Gittim, o dönemki Ukrayna Cumhurbaşkanı'nasizin belirlediğiniz bilim adamları sonucu net bir şekilde belirleyemedi ben nasıl belirleyeceğim' dedim ve kendisi bana hak verdi. Sonuç olarak tarihi objektif yazmak lazım.

"SOYKIRIM DÜŞÜNEN BİR DEVLET 1915 OLAYLARINDAN 2 SENE ÖNCE BİR ERMENİ'Yİ DIŞİŞLERİ BAKANI YAPMAZDI"

Bakanlığa gelen her konuğuma ben toplantı sonrası her çıkışta bir duvarımız var Dışişleri Bakanlarımızın olduğu fotoğraflar asılı o duvarda. 1912-13 yılları arasında Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı Gabriel Noradunkyan Efendi. Soykırım düşünen bir devlet 1915 olaylarından 2 sene önce bir Ermeni'yi Dışişleri Bakanı yapmazdı. Bizim tarihimizde soykırım yok. Biz her yeri fethetmişi yönetmişi ama ihya etmişiz. Herkes de diniyle dili ile etnik yapısıyla bağımsızlığını kazandıktan sonra devam etmiş.

Cumhurbaşkanımızın ortak komisyon teklifi ile Türkiye'de bunlar açıkça çok konuşuldu, belgeler ortaya konuldu. Biz burada gayet açık bir şekilde olanları da inkar etmiyoruz ama soykırım iddialarını da kabul etmiyoruz.