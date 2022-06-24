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Bakan Bozdağ’dan ‘Pınar Gültekin’ açıklaması: Vicdanımı sızlattı

#Adalet Bakanı Bekir Bozdağ#Pınar Gültekin Cinayeti#Haksız Tahrik
Bakan Bozdağ’dan ‘Pınar Gültekin’ açıklaması: Vicdanımı sızlattı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin cinayeti davası ile ilgili verilen karara ilişkin, “Elbette pek çok kimse gibi benim de vicdanım sızladı” dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Ulusal İçtihat Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Pınar Gültekin cinayeti davası ile ilgili konuşan Bozdağ, ‘haksız tahrik’ konusuna ilişkin şunları kaydetti:

“Haksız tahrik konusunun Türkiye’de tartışılmaya açılmasında son derece fayda görüyorum. Bir soru sorarak da bu tartışmayı Yüksek Yargıtay’ımızın huzurunda Türkiye kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı? Ya da uygulanmamalı mı? Uygulanacaksa bunun diğer suç tipleriyle acaba tasarlayarak ya da canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun cezai yaptırımı uygulanırken hepsi eşit mi olacak? Ceza hukukçularımızı, hukukçularımızı bu meseleyi enine boyuna tartışmaya davet ediyorum.”

‘İSTİNAF VE YARGITAY VAR’

Yargının kararlarının elbette eleştirilebileceğini kaydeden Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette hepimizi rahatsız eden kararlar olabilir ama bu kararlar eğer doğruysa istinaf ve Yargıtay teyit edecektir. Eksiği varsa istinaf ve Yargıtay düzeltecektir. Son tartışılan konuda elbette pek çok kimse gibi benim de vicdanım sızladı. Anayasa’mıza, kanunlarımıza, hukukumuza ve dosyaya bağlı olarak ve vicdani kanaatlerimizle hareket etmek her hukuk görevi yapanın ayrılmaz bir vazifedir.”

 

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#Adalet Bakanı Bekir Bozdağ#Pınar Gültekin Cinayeti#Haksız Tahrik

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