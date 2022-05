Bakan Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya’ya açıklaması

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’na katıldı. Ankara belediye başkanları, TBB meclis üyeleri ve TBB Başkanı Fatma Şahin’in de bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Bozdağ, başarılı olmak için hizmetin gerekli olmasına karşın tek başına yeterli olmadığına vurgu yaparak, “Çünkü nice örneklerini biliyoruz ki nice büyük projeleri hayata geçirmiş, ilinin ilçesinin bunlar çözülmez sorunlar dediği sorunları çözmüş pek çok adım atmış başkanlarımız daha girdikleri ilk seçimde seçimi maalesef kazanamadılar. Demek ki çok büyük projeler hayata geçirmek tek başına seçim kazanmayı bize gerektirmiyor. Onun yanında bizim yeterli olan başarıyı taçlandıracak diğer adımları da ihtiyaç olduğunu ifade etmek isterim. Bir belediye başkanı ve siyasetçi için en büyük proje, kendini seçen insanların gönlünü kazanabilme projesidir. Onların gönlüne girebilme projesidir” dedi.

"BİR GÜN ÇIKIP, ‘BİREYSEL BAŞVURUYU TAYYİP ERDOĞAN VE ARKADAŞLARI GETİRDİ’ DİYE TEŞEKKÜR EDEN YOK"



Hak aramanın önündeki engelleri kaldırdıklarını dile getiren Bozdağ, adalet ve mahkeme alanlarında yaptıkları değişikliklere ilişkin şunları kaydetti:



“Uyarma-kınama cezaları, YAŞ kararları, HSK’nin kararları, darbeyi yapanlarla ilgili yargılama engellerini bir bir anayasadan çıkardık. O konularda hak aramanın yollarını, yargılamanın yollarını sonuna kadar açtık. Bu büyük bir demokratikleşmedir. Türkiye’de büyük gelişmedir. Bizden önce geçici 15. maddeyi kaldıracağım lafını kimse kolay kolay ağzına alamazdı ama biz kaldırdık ve düzelttik. Hak arama yollarını çoğaltan yeni demokratik adımları, hukuk devletinin gereği olan adımları da hukukumuza kazandırdık. Bilgi edinme hakkını anayasamıza koyarak her bir vatandaşımızın kendisi ve kamuyla ilgili konularda bilgi edinme hakkını verdik. Kişisel verilerimiz nerede belli değil. Kimin elinde ne kadar, nasıl yapılıyor, bir koruması var mı yok mu? Bilen yoktu. Anayasaya kişisel verileri korumayı bir hak olarak koyduk. İdarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri incelemek üzere Kamu Denetçiliği Kurumu’nu kurduk. Bu da ayrı bir denetim yolu. En önemlisi de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru getirerek bütün bu idareyi denetleme yollarını taçlandırdık. Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru yolu imkanı tanınmasıyla Türkiye’nin yerel insan hakları mahkemesi haline dönüştürdük. Böyle sessiz devrimler diyeceğimiz devrimler değil bunlar. Bunların uygulaması var. Artık sesi de ortada. Herkes sahip çıkıyor. Ama bir gün çıkıp, ‘Bireysel başvuruyu Tayyip Erdoğan ve arkadaşları getirdi’ diye teşekkür eden yok.”

“BİZ İKİ DEVLET MİYİZ? TEK DEVLETİZ. YARGI DA TEK OLACAK. KANUNLAR DA TEK OLACAK”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak” ifadesini ele alan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

“Bu teklikte yargı da tek olur. Ama Türkiye’de askeri yargı vardı, askeri Yargıtay vardı, askeri yüksek idare mahkemesi vardı. Bir de Danıştay var. Yargıtay var. Bir de sivil yargımız var. Biz iki devlet miyiz? Tek devletiz. Yargı da tek olacak. Kanunlar da tek olacak. Yargıda birliği sağlayan adımları attık. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri yargı, Askeri Yargıtay’ı tamamen kaldırdık. Çok büyük bir reform. Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ni, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’ni, Terörle Mücadele Kanunu 10. maddesine göre kurulmuş özel yetkili mahkemeleri kaldırdık. Büyük bir normalleşmeyi hayata geçirdik. Şimdi hamdolsun Türkiye’de ne devlet güvenlik mahkemesi var ne özel yetkili mahkemeler-savcılıklar var.”

“(İSVEÇ VE FİNLANDİYA’YA İLİŞKİN) TÜRKİYE’NİN TUTUMUNDA HERHANGİ BİR SORUN VE SIKINTI YOKTUR”



Bakan Bozdağ, son günlerde Türkiye’nin NATO üyeliğine müracaat eden İsveç ve Finlandiya’ya ilişkin tutumunun tartışıldığını hatırlatarak, “Esasında Türkiye’nin tutumunda herhangi bir sorun ve sıkıntı yoktur. Türkiye doğru bir tutum takınmıştır. Hatırlarsanız Kıbrıs Savaşı’nı yaşadık. Biz NATO üyesiydik. O zaman Yunanistan NATO üyesi değildi. Bize bir dünya NATO dahil ambargo uygulandı. Suriye’de oradaki yaşanan olaylarda Türkiye’nin topraklarına her gün bombalar düşerken ve Suriye sınırından ülkemize insanlar ölümle yaşam tercihi noktasında bırakılırken, ‘Yasak bölge ilan edin’ dedik, etmediler. ‘NATO üyesiyiz destek verin’ dedik, vermediler. Ne Avrupa Birliği verdi ne de NATO verdi” diye konuştu.



Türkiye’ye karşı iki yüzlü siyaset olduğunu savunan Bakan Bozdağ, “Şu anda terör örgütlerine de maalesef pek çok Avrupa Birliği ülkesi ve ABD aleni destek veriyor. Bunların başında da Finlandiya geliyor, İsveç geliyor. Türkiye’nin iadesini talep ettiği, FETÖ’cü teröristler, PKK’lı teröristleri daha bugüne kadar bir tanesini bile bize iade etmediler. İşi düşünce Türkiye’ye herkes geliyor, sözlerin en güzelini söylüyorlar. İşini gördükten sonra ne güzel söz var ne de başka bir şey. Hepsi kaybolup gidiyor. Türkiye’yi değerlendirenler artık Türkiye’nin sıçrayıp geldiği noktayı görerek değerlendirsinler. Terör örgütlerini Türkiye’ye tercih edenler, Türkiye’nin tercihlerinin yanlışlığını değil kendi tercihlerinin yanlışlığının kendilerine kaybettirdiğini görsünler” dedi.



Şu anda bilgi ekonomisinin yaşandığını dile getiren TBB Başkanı Şahin konuşmasında, “Yaşanan olaylar bize her sabah yeni bir bilgi ile uyanmamızı ve her akşam bu bilgiyi yenileyerek yatmamızı kesinlikle talimatlandırıyor. Bizim medeniyetimiz ise, ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?’ diyor. O yüzden bir medeniyet coğrafyasından geliyorsak, bir kültürümüz varsa mutlaka okumamız, bunu bilgiye dönüştürmemiz, bunu uygulamaya dönüştürmemiz, bunun gereğini yapmamız gerekiyor. Zamanı yöneteceksiniz. O kadar önemli ki bir akşam oluyor bir sabah. Ramazan başladı, bitti. Ömür bitiyor” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Bakan Bozdağ ve Şahin, Gıdanı Koru, Çocuk Dostu Şehirler ve Yeşil Şehirler fikir ve proje yarışmalarında ödül kazanan belediyelere plaket takdim etti.