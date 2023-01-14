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Bakan Bozdağ'dan Afganistan hükümetine kınama... 'Kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakmak büyük bir zulümdür'

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#Bekir Bozdağ#Afganistan#Kadın
Bakan Bozdağdan Afganistan hükümetine kınama... Kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakmak büyük bir zulümdür
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 19:02

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakan Afganistan yönetimini kınıyorum” dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Afganistan yönetimini kınadı. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğitim ve öğretim hakkı, kadın ve erkeğin en temel haklarından biridir. Her ülke vatandaşları için eğitim ve öğretim hakkını ayrımsız ve eksiksiz sağlamakla yükümlüdür. Kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakmak, tartışmasız büyük bir haksızlık ve büyük bir zulümdür. Kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakan Afganistan yönetimini kınıyorum. Afganistan yönetimini, kadınları eğitim ve öğretim halkından yoksun bırakan haksız uygulamayı kaldırmaya ve bu haksızlığı İslam ile izah etme yanlışından dönmeye davet ediyorum. Zira İslam; okumayı/ilmi kadın erkek herkese ayrımsız emreder, eğitim ve öğretim hakkını kadın erkek herkese ayrımsız tanır, kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakan cahiliye zihniyetini reddeder. Umarım Afganistan Hükümeti, bu haksız ve ilkel uygulamayı terk eder” ifadelerini kullandı.

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#Bekir Bozdağ#Afganistan#Kadın

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