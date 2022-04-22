Bakan Bozdağ: Önemli sonuçlara ulaştık

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Bozdağ, Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin, “Güvenlik güçlerimiz saldırıyla ilgili yakın takipte. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Yakın zamanda faillere ulaşılacağını umut ediyorum” dedi.

Bozdağ, TÜGVA’ya yönelik saldırı için ise “Aynı saatlere yakın bir şekilde bir başka saldırı ve saldırıda kullanılan şey birbirine çok benziyor” açıklamasında bulundu. Cezaevlerinde işkence iddialarını da yalanlayan Bozdağ, “Cezaevlerinde işkence yoktur. Ortaya atılan iddiaların neredeyse tamamı asılsız çıktı” ifadesini kullandı.