Bakan Bozdağ 'kan davalı' iki aileyi barıştırdı

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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama birliğinde bekçi olarak çalışan H.D., 9 yıl önce uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Alkan ve Demir aileleri arasında husumet başladı.

Bakan Bozdağ, iki aile arasında başlayan 'kan davası'nın son bulması için devreye girdi. Bozdağ, Alkan ve Demir ailelerini bir araya getirdi.

Bakan Bozdağ'ın yanında yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna söz veren aileler tokalaştı.