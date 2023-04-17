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Bakan Bozdağ: Huzur, barış, güvenlik her yerde

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#ŞANLIURFA#AK PARTİ#ADALET BAKANI
Bakan Bozdağ: Huzur, barış, güvenlik her yerde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 16:49

ŞALIURFA'da konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Huzur, barış, güvenlik her yerde; dağda da ovada da merada da. Hayvanların dahi dağlarda gezemediği yerlerde şimdi halaylar çekiliyor, düğünler yapılıyor. Bu istikrar ve huzur Türkiye'nin gücüdür" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aday gösterildiği Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Ak Parti Seçim İrtibat Bürosu açılış törenine katıldı. İrtibat ofisinde toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Bozdağ, Şanlıurfa’ya hizmet etmek için aday olduğunu ve 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Bakan Bozdağ, gücü milletten aldıklarını, sırtlarını terör örgütlerine değil millete dayadıklarını, Gezi Parkı olaylarında, 17-25 Aralık sürecinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletle yürüdüklerini ve ihanet şebekelerine karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Her seçimde yedi düvele karşı milletle mücadele edip, muvaffak olduklarını kaydeden Bozdağ, "Terör örgütlerinin elebaşları teker teker açıklama yapıyorlar, 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diye. Bir yanda terör örgütlerinin desteklediği Kılıçdaroğlu var, diğer yanda Türkiye'yi de dünyayı da terör örgütlerine dar eden Erdoğan var. Kimi seçeceğiz? Karar sizin" dedi. Seçimlerde Türkiye'nin istikametini yine milletin belirleyeceğinin altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:

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"Analar yıllar yılı okula giden oğlunun, kızının akşam eve gelip gelmeyeceği endişesini taşıdı. 'Kızım, oğlum, dağa zorla götürüldü mü, yoksa kanına girip kandırıldı mı?' diye anaların, babaların, dedelerin, ninelerin endişelendiği bir Türkiye'den bugünkü huzur ortamı olan bir Türkiye'ye geldik. Türkiye'nin dört bir yanında her gün kepenk kapattırılan, esnafımıza, insanımıza maddi ve manevi zarar verilen dönemlerin hepsi tarih oldu. Huzur, barış, güvenlik her yerde, dağda da ovada da merada da. Hayvanların dahi dağlarda gezemediği yerlerde şimdi halaylar çekiliyor, düğünler yapılıyor. Bu istikrar ve huzur Türkiye'nin gücüdür."

Yeni dönemde Türkiye'yi daha ileri taşıyacaklarını dile getiren Bozdağ, milletten istikamet aldıklarını, bu istikamet üzerine yollarına devam edeceklerini aktardı.

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#ŞANLIURFA#AK PARTİ#ADALET BAKANI

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