Bakan Bozdağ Diyarbakır'da konuştu: Çadırda kimse kalmadı

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Diyarbakır’a sabah saatlerinde gelen ve çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1306 gündür çocukları için HDP İl Binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Bakan Bozdağ daha sonra beraberindekilerle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programına katıldı. Bakan Bozdağ’ın yer aldığı iftara Vali Ali İhsan Su, vakıf desteği alan aileler, depremzede aileler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer aldı.

"ADETA YENİ BİR ŞEHİR KURUYORUZ"

Burada iftar öncesi konuşan Bakan Bekir Bozdağ, deprem sonrası evsiz kalan herkesin yurtlarda olduğuna dikkat çekti. Bozdağ, “Çadırda kimse kalmadı. Diyarbakır’a büyük konteyner kent kuruyoruz. Çalışmalarımız da devam ediyor. 200’ün üzerinde kurduk, yakında konteyner kent müracaatında bulunan her insanımıza verme sürecini başlatacağız. Yağmurlar nedeniyle biraz yavaşladı ama kısa süre içerisinde vatandaşımızın barınmasında burayı açacağız. Diyarbakır’a ayrıca 27 bin konut yapacağız. Adeta yeni bir şehir kuruyoruz. Yeri tespit edildi. Temel atma çalışmaları sürüyor, gidip yerinde bakacağız. Bir yıl içerisinde konutlar yapılacak ve teslim edilecek. Cumhurbaşkanımızın sözü bu şekilde. Vatandaşa ne söz verdiysek süresinde veya öncesinde teslim ettik. Seçimi öne aldık, Türkiye’de belirsizlik olmasın diye. Hemen yetki aldıktan sonra daha güçlü bir şekilde aynı hızla daha güçlü şekilde devam edelim diye öne aldık. Derdimiz vatandaşın yarasını sarmak” dedi.