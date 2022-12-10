Bakan Bozdağ: Bunlar Türk halkından hükumet kurma yetkisini geri almak istiyor

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Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta AK Parti Çayıralan İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen 'İlçe Danışma Meclisi'ne katıldı. Bakan Bozdağ, CHP ve 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bunlar Türk halkından hükumeti kurma ve değiştirme, iktidarı seçme yetkisini geri almak istiyor. O yüzden parlamenter sistem istiyorlar. Çok net söylüyorum. Bu sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iktidarı veren Türk halkıdır. Sizsiniz. İktidarı da veren sizsiniz, yıkacak da sizsiniz, iktidarı ayakta tutacak da sizsiniz. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Cumhurbaşkanının bütün yetkilerini elinden alıyorlar. 'Olan yetkileri de bu' diyorlar, azaltıyorlar, daraltıyorlar. Adeta eli ayağı bağlı bir cumhurbaşkanı modeli tasarlamışlar. Bunlar Türk halkından hükümeti kurma ve değiştirme iktidarı seçme yetkisini geri almak istiyor. Alamazlar. Türk halkına güvenmiyorlar. Çünkü onlar bize iktidar vermez diyorlar" dedi.

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