Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Bozdağ, bağımlılıkla mücadele gönüllüsü anneleri kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Bekir Bozdağ#Anne#Bağımlılık
Bakan Bozdağ, bağımlılıkla mücadele gönüllüsü anneleri kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 19:37

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının yürüttüğü farkındalık çalışmalarında gönüllü olarak yer alan anneleri kabul etti.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü farkındalık çalışmalarında gönüllü olarak yer alan anneleri kabul etti.

Bakanlıktaki kabul sırasında bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadelede yer alan anneleri tek tek dinleyen Adalet Bakanı Bozdağ, annelere teşekkür etti. Bozdağ, “Bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele konusunda farkındalık ve bilinçlendirme oluşturma maksadıyla ve bağımlılığı azaltmak için özveri ve fedakarlıkla gayret gösteren annelerimize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Bozdağ’ın kabulünde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Akın Gürlek de hazır bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Bozdağ#Anne#Bağımlılık

BAKMADAN GEÇME!

Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü Firmanın sahibi ve yöneticileri gözaltına alındı

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! Firmanın sahibi ve yöneticileri gözaltına alındı

#Deterjan Pazarı
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak?

#Yaşam
BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü Firmanın sahibi ve yöneticileri gözaltına alındı

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! Firmanın sahibi ve yöneticileri gözaltına alındı

#Deterjan Pazarı
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak?

#Yaşam
BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs