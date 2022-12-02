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Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifi haftaya Meclis'e sunulacak

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#Bozdağ#Başörtüsü Düzenlemesi#Anayasa
Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifi haftaya Meclise sunulacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 18:25

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifinin haftaya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulacağını belirterek, tüm milletvekillerini ’kabul’ oyu vermeye davet etti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de teklifin TBMM’de imzaya açıldığını belirtti.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "’Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, TBMM Başkanlığına önümüzdeki hafta sunulacak. Teklif, TBMMde imzaya açıldı. Hayırlı olsun. Meclis’te grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerimizi ve her bir milletvekilimizi, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için anayasal güvence getiren; aileyi, neslimizi ve geleceğimizi koruyan hükümleri içeren kanun teklifine ’kabul’ oyu vermeye davet ediyorum. Bu önemli kanun teklifinin, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin vereceği destekle Meclisimizde kabul edileceğini umut ediyorum. Gelin ’Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni kabul etmenin onurunu birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’Lİ ZENGİN: İMZAYA AÇTIK

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin de Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "Anayasa değişiklik teklifimizi AK Parti Grubu olarak bugün imzaya açtık. Aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak imzaya açtık. Haftaya Meclise sunacağız" dedi. 

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#Bozdağ#Başörtüsü Düzenlemesi#Anayasa

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